Верховный суд отложил рассмотрение иска Трубы к Зеленскому

Ходатайство о переносе заседания заявили все стороны.

Верховный Суд провел первое заседание по рассмотрению иска бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту Владимиру Зеленскому (третье лицо - ГБР), в котором Труба просит признать недействительным указ о его увольнении.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Во время заседания судья-докладчик сообщил, что поступило ходатайство истца о переносе рассмотрения дела из-за карантина. О невозможности принять участие в заседании сообщили также в Офисе президента.

Представитель ГБР не возражал против переноса рассмотрения дела.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года. Отмечаем, что производство по этому делу было открыто 10 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске ГБР, которым было предусмотрено увольнение Трубы. 27 декабря во исполнение закона президент Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.

4 февраля 2020 году Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского и вернул ему заявление.