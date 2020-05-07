В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
В Черниговской области проходят испытания модернизированного танка Т-72
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Житомирской области из-за перегруженности лаборатории ограничат тестирование на коронавирус (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев COVID-19
В США выявили новый воспалительный синдром
В США выявили новый воспалительный синдром
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
​В России покончил с собой 52-летний миллиардер
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
Кабмин назначил тезку Юрия Бойко в Минэнерго
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
ГлавнаяПолитика

Верховный суд отложил рассмотрение иска Трубы к Зеленскому

Ходатайство о переносе заседания заявили все стороны.

Верховный суд отложил рассмотрение иска Трубы к Зеленскому
Фото: 5.ua

Верховный Суд провел первое заседание по рассмотрению иска бывшего директора Госбюро расследований Романа Трубы к президенту  Владимиру Зеленскому (третье лицо - ГБР), в котором Труба просит признать недействительным указ о его увольнении.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Во время заседания судья-докладчик сообщил, что поступило ходатайство истца о переносе рассмотрения дела из-за карантина. О невозможности принять участие в заседании сообщили также в Офисе президента.

Представитель ГБР не возражал против переноса рассмотрения дела.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня 2020 года. Отмечаем, что производство по этому делу было открыто 10 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске ГБР, которым было предусмотрено увольнение Трубы. 27 декабря во исполнение закона президент Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.

4 февраля 2020 году Верховный Суд отказался рассматривать иск Трубы против Зеленского и вернул ему заявление.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также