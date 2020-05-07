Порошенко считает амбициозными результаты онлайн-саммита Евросоюз - Западные Балканы

Украина, по его словам, не должна отставать в этом марафоне.

Саммит «ЕС - Западные Балканы», который состоялся в онлайн-формате дал четкие сигналы готовности Евросоюза к дальнейшему развитию, и Украина должна быть частью этого процесса. Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

"Амбициозные результаты онлайн-саммита Евросоюз - Западные Балканы! Радует и вдохновляет подтверждение европейской перспективы для Западных Балкан и решение о начале предвступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией. Ведь это четкие сигналы готовности ЕС к дальнейшему развитию и объединения континента, утверждение общих демократических ценностей и противодействия сложным вызовам современности.

Поздравляю моего друга и настоящего европейского лидера Андрея Пленковича с успешным результатом председательства Хорватии в Совете ЕС! Верю, что в ближайшее десятилетие все страны Западных Балкан займут свое достойное место в Объединенной Европе", - отметил Порошенко.

По его словам, Украина не должна отставать в этом марафоне.

"Сегодня как никогда нужны целенаправленная и самоотверженная работа, высокопрофессиональная команда власти, взаимодействие с гражданским обществом и креативным ответственным бизнесом. В ее основе - общие демократические ценности, стратегические национальные интересы Украины, независимость нашего государства, его безопасность и благополучие. Наш путь к успеху - это эффективное внедрение реформ, укрепление демократических институтов и выполнения Соглашения об ассоциации. Я искренне исповедовал эти принципы во время своей президентской каденции и продолжаю активно продвигать их сейчас с командой «Европейской Солидарности» и всеми проевропейскими демократическими украинскими политическими силами", - резюмировал экс-президент.