Зеленский присвоил 54-й бригаде имя Мазепы

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования трем бригадам Сухопутных войск.

Об этом говорится в указе №168/2020.

В частности, 54-я отдельная механизированная бригада получила имя Ивана Мазепы, одного из величайших украинских гетманов, который в конце 17 - начале 18 века объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину и поддержал шведов в войне против России.

53-я отдельная механизированная бригада получила имя князя Владимира Мономаха, который правил на киевском престоле в начале 12 века.

59-я отдельная мотопехотная бригада получила имя Якова Гандзюка, военачальника времен Украинской Народной Республики, участника советско-украинской войны.

Напомним, что в 2019 году президент Петр Порошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и Ганди. Он заявил, что Российская империя "не жалела черной краски", чтобы исказить образ Мазепы, но это не помешало, а наоборот помогло Мазепе стать символом украинского сопротивления.