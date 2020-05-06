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Зеленский присвоил 54-й бригаде имя Мазепы

Гетман является символом украинского сопротивления России.

Зеленский присвоил 54-й бригаде имя Мазепы
Фото: poltava.to

Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования трем бригадам Сухопутных войск.

Об этом говорится в указе №168/2020.

В частности, 54-я отдельная механизированная бригада получила имя Ивана Мазепы, одного из величайших украинских гетманов, который в конце 17 - начале 18 века объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину и поддержал шведов в войне против России.

53-я отдельная механизированная бригада получила имя князя Владимира Мономаха, который правил на киевском престоле в начале 12 века.

59-я отдельная мотопехотная бригада получила имя Якова Гандзюка, военачальника времен Украинской Народной Республики, участника советско-украинской войны.

Напомним, что в 2019 году президент Петр Порошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и Ганди. Он заявил, что Российская империя "не жалела черной краски", чтобы исказить образ Мазепы, но это не помешало, а наоборот помогло Мазепе стать символом украинского сопротивления.

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