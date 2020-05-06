"Даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе жить людям с ограниченной мобильностью".

Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики.

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - прокомментировала Елена Зеленская.

Она отметила, что цель проекта - понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте https://bit.ly/2SGpEfA стартовал онлайн-опрос, который продлится два месяца.

По мнению первой леди, ответы помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большимм, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", - добавила Зеленская.

Напомним, в Украине с 12 марта действуют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Сначала он был введен до 3 апреля, но был продлен до 22 мая. Позже Кабмин принял решение, что с 12 мая будут действовать некоторые ослабления.