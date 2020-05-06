Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Луческу назвал самого сложного для себя тренера "Динамо" за период работы в "Шахтере"
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
Алексей Резников: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо"
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
В Украине число заболевших коронавирусом выросло до 13 184
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
​«Це може бути парадом суверенітетів з далекосяжними наслідками»: що міські голови думають про демарш Черкас
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Минэкоэнерго предложило майнить криптовалюту на АЭС
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли уголовное производство
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
За сутки в Украине диагностировали 366 новых случаев COVID-19
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
ГлавнаяПолитика

Супруга президента пригласила украинцев к разговору о безбарьерности

"Даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе жить людям с ограниченной мобильностью".

Супруга президента пригласила украинцев к разговору о безбарьерности
Фото: скриншот видео

Супруга президента Украины Елена Зеленская инициировала большой разговор с украинцами о безбарьерности. Партнерами проекта выступили Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики.

Об этом она сообщила в своем видеообращении.

"Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда. Сотни тысяч украинцев постоянно живут за барьерами, которые сейчас почувствовали все", - прокомментировала Елена Зеленская.

Она отметила, что цель проекта - понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. Для этого на сайте https://bit.ly/2SGpEfA стартовал онлайн-опрос, который продлится два месяца.

По мнению первой леди, ответы помогут определить, какие именно барьеры они считают самыми большимм, а в дальнейшем - разработать план действий для их устранения.

"Любые барьеры можно убрать или сдвинуть, но сначала их надо осознать", - добавила Зеленская.

Напомним, в Украине с 12 марта действуют карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса COVID-19. Сначала он был введен до 3 апреля, но был продлен до 22 мая. Позже Кабмин принял решение, что с 12 мая будут действовать некоторые ослабления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также