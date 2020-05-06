​Комитет Рады поддержал законопроект, разрешающий не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендует принять за основу и в целом законопроект 3355-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Об этом сообщил в фейсбуке первый замглавы Комитета, депутат парти "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Только что голосами части "Слуг народа" и ОПЖЗ признан некоррупционным и был рекомендован к принятию за основу и в целом законопроект 3355-1 который позволяет: избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, которые не проживают с декларантом; не декларировать доходы советникам президента Украины на общественных началах. Советник по вопросам трудоустройства Денис Ермак (все совпадения случайны) может не декларироваться, деньги он точно не от государства получал", - написал Юрчишин.

По его словам, голосование по данному законопроекту может состояться 12 мая.

"Почему такая спешка? 1 июня завершается летнее декларирование. Надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей на другое место, желательно к 29 декабря, а также привлечь советников на общественных началах", - добавил замглавы Комитета.

Напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны ежегодно, до 1 апреля, декларировать свои доходы в электронной системе public.nazk.gov.ua.

Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику. Одним из его функций является проверка деклараций в автоматическом режиме.

Осенью 2018 года НАПК приняло в промышленную эксплуатацию модуль автоматической проверки электронных деклараций, разработанный ПРООН, а в октябре 2019 году Верховная Рада предоставила агентству полный доступ к необходимым реестрам.

По состоянию на середину апреля в реестр подали 770 тысяч из 913 тысяч деклараций за 2019 год. Автоматическая проверка деклараций начнется после 1 июня.