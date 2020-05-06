Финкомитет Рады в пятницу рассмотрит правки к закону о банках по сокращенной таблице

Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит 8 мая сокращенную таблицу к законопроекту о банках. Об этом сообщил нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Последний шаг перед голосованием закона о банках. В пятницу наш Комитет рассматривает уже сокращенную таблицу к законопроекту - рекордсмену. Уменьшим его в 72 раза", - сообщил он.

Железняк отметил, что это формальная процедура. Также на повестке дня заседания - заслушивание главы Нацбанка Якова Смолия.

Фото: Ярослав Железняк Facebook

Напомним, что депутатам Верховной Рады предстоит рассмотреть законопроект №2571-д о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам (так называемый антиколомойский закон). Благодаря упрощенной процедуре сравнительную таблицу из 16586 поправок удалось сжать до 230. Планируется, что заседание пройдет 12 мая.

К закону подали больше 16 тыс. поправок. Если депутаты решились бы войти в их рассмотрение по обычной процедуре, это могло бы затянуться на месяцы, и работа парламента была бы заблокирована.

На внеочередном заседании 16 апреля Рада ввела особую процедуру принятия законопроекта. Депутаты прописали в регламенте: если к законопроекту (кроме проекта кодекса или законопроекта по спецпроцедуре) перед вторым чтением подали поправки в количестве, в пять раз превышающем количество статей проекта (но не меньше 500), его можно рассматривать по особой процедуре.

В тот же день Рада зарегистрировала четыре проекта постановлений об отмене результатов голосования за законопрооект об упрощении процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам. Это и заблокировало подписание принятого законопроекта спикером Рады Дмитрием Разумковым.

24 апреля Рада разблокировала подписание закона об изменениях в регламент.