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Рахманин: указ Зеленского о ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю

По мнению главы фракции "Голос", это плохой путь ускорения переговорного процесса. 

Рахманин: указ Зеленского о ТКГ напоминает попытку подыграть Кремлю
Сергей Рахманин
Фото: Макс Требухов

Руководитель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что логика нового указа президента Владимира Зеленского о Трехсторонней контактной группе является непонятной.

По его словам, это плохой путь ускорения переговорного процесса. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Голос". 

"От того, что в Минскую группу войдет большое количество должностных лиц, а встречи будут происходить едва не ежедневно, вряд ли будет достигнуты какие-то существенные изменения... Проблема Минского процесса не в том, что украинской делегации не хватает людей. И не в том, что ТКГ собиралась реже, чем хотелось бы. А в отсутствии компромиссов. Из-за очевидной негибкости Москвы и чрезмерной (временами) гибкости украинской стороны", - отметил он.

Рахманин заявил, что представительский состав украинской делегации не сделает переговоры более представительскими, "потому что это делается в одностороннем порядке". По его мнению, включение в делегацию должностных лиц делает Украину более уязвимой, потому что фактически легализирует процесс переговоров с представителями оккупационного режима. 

"Если президент исходил из логики "нужно что-то делать", то надо было лично возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе. И непосредственно нести ответственность за обещания провести выборы на временно оккупированных территориях Донбасса уже в этом году. И за последствия возможного проведения этих выборов тоже. К сожалению, этот указ весьма напоминает попытку подыграть Кремлю в его намерениях отрезать временно оккупированные территории от УКраины", - высказал свою точку зрения глава фракции "Голос". 

Напомним, что президент Владимир Зеленский 5 мая подписал указ о создании делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Раньше Украина была представлена в ТКГ уполномоченными представителями. Делегацию Украины в ТКГ возглавил второй президент Леонид Кучма.

Его первым заместителем стал вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, а заместителем - народный депутат Александр Мережко.

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