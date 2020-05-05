Резников: Консультативный совет при ТГК вряд ли состоится

Россия выступает против создания Консультативного совета при ТКГ, поэтому он вряд ли состоится. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Консультационный совет был проговорен 11-го марта в Минске, и уже вряд ли состоится, потому что Российская Федерация поняла, что ей невыгодно его создание. Она будет делать вид, что это мы вместе с европейцами виноваты. Что, собственно, уже и происходит. Они боятся этого Консультационного совета. Классика в манипуляции с из стороны: чтобы деморализовать что-то или кого-то - нужно получить похвалу от России. Когда меня спросили во время заседания политической группы о механизме согласования и консультаций, я напомнил им о Консультационном совете и увидел адский ужас в глазах. Т.е., на публику они говорят, что это хорошо, а во время переговоров - уходят в сторону. Все то же и с выполнением Минских соглашений, договоренностей на Парижском саммите и т.д., и т.п.", - отметил Резников.

По его словам, команда которая занимается «Минском», работает над определением критериев, по которым будут отбираться участники этого совета. Это не должны быть военные, политики, государственные служащие.

"Это должны быть представители наиболее востребованных областей, которые заинтересованы в том, чтобы реинтеграция состоялась. ...Если посчитать, у нас есть ТКГ и четыре рабочих группы - политическая, по безопасности, экономическая и гуманитарная. Это значит, что пять человек из Луганска и пять из Донецка, патриоты Украины, должны присутствовать в «Минском процессе». Давайте из этого исходить.

Мы доверяем журналистскому сообществу? Оно может выдвинуть две кандидатуры - из Луганска и Донецка. Аналогично с юристами и адвокатами. Правозащитниками. Учителями. Культурологами. Соберитесь и решите, кому вы доверяете. Правильным было бы подать президенту несколько кандидатур на каждую позицию, чтобы он принял окончательное решение", - отметил Резников.

При этом он акцентировал на том, что в рамках Консультативного совета никакие решения не принимаются - только консультации и согласование. Также вице-премьер не согласен с тем, что создание Консультативного совета может ослабить позицию Украина в международных судах.

"Я не очень понимаю, какой здесь аргумент ослабления позиции в международных судах. У меня есть подозрения, что это придумали в России, закинули к нам, а мы повторяем. Когда они поняли, что им это невыгодно, начали рассказывать про субъектность. Нет никакой субъектности. Речь о Консультационном совете шла как об органе политической группы. Т.е., их шестилетнее присутствие в группах и как «приглашенных» в самой ТКГ никого не смущает и не смущало, а в совещательном органе, решения которого носят исключительно рекомендательный характер - это субъектность? Начнем с того, что сама ТКГ не имеет никакого официального статуса: ни устава, ни регламента. О какой субъектности мы говорим? Это глупость, которую передают из уст в уста", - резюмировал Резников.