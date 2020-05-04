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Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым

Глава ОП принял участие в организованной Atlantic Council онлайн-дискуссии.

Ермак выступил за санкции ЕС и США против РФ до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым
Фото: Lb.ua

Санкции Европейского союза и США против России за агрессию и нарушение территориальной целостности Украины должны существовать до полного возвращения Украине всех оккупированных территорий, включая Крым.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council.

"Европейские санкции, как и американские санкции, должны существовать до полного возвращения Украине всех территорий, включая Крым. Но мы понимаем, что после пандемии очень сложная экономическая ситуация, поэтому Украина занимает очень активную позицию по выполнению Минских договоренностей. И я очень надеюсь, что наши и американские, и европейские друзья и партнеры будут продолжать нас поддерживать на это пути", - цитирует главу ОП Интерфакс-Украина.

Накануне посол Украины Андрей Мельник предложил 76-летнему экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пари, что Крым вернется в состав Украины еще "при его жизни".

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