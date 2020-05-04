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Кулеба и Маас обсудили дальнейшую работу в "нормандском формате"

Главы МИД Украины и Германии провели телефонный разговор.

Кулеба и Маас обсудили дальнейшую работу в "нормандском формате"
Дмитрий Кулеба
Фото: Сергей Нужненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Главы МИД обсудили дальнейшую реализацию договоренностей "нормандского формата", информирует пресс-центр украинского внешнеполитического ведомства.

"Главы МИД Украины и ФРГ выразили удовлетворение фактом возобновления консультаций Нормандского формата на уровне министров иностранных дел. Дмитрий Кулеба и Хайко Маас обсудили дальнейшие шаги, которые необходимо осуществить для воплощения решений саммита лидеров в Париже и подготовки к саммиту в Берлине", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти.

Напомним, 30 апреля главы МИД стран "нормандской четверки" провели видеоконференцию. Тогда сообщалось, что следующие переговоры запланированы на май. О встрече лидеров стран речь пока не идет.

Напомним, лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встречались на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. 

Новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается.

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