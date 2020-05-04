​Финские фермеры рассчитывают на 15 тыс. украинских работников в 2020 году, - Пристайко

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко обсудил с послом Финляндии в Украине Пяйви Лайне вопрос выезда украинских сезонных рабочих за пределы страны.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивы и мы будем рады возможности этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сказала Лайне.

Пристайко отметил, что в правительстве знают о регулярном привлечении украинских работников на сезонные работы в страны Европы. Так, Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тыс. украинцев, в частности, на работу на сельскохозяйственной технике и более поздние работы по сбору урожая ягод.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легальному трудоустройству украинских работников, обеспечению качественной медицинской страховкой, проведению наблюдения", - подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что правительством сейчас также прорабатываются соответствующие запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Напомним, в прошлом году украинцы вышли на первое место по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.

Пристайко был назначен ответственным за переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабмин такие заявки уже поступают, и каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".