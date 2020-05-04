"Европейская солидарность" требует провести внеочередное заседание Рады и принять законопроекты для борьбы с COVID-19

Среди них - законопроект о страховании медиков на случай заражения коронавирусом.

Фракция "Европейская солидарность" требует назначить дату внеочередного засаедания Верховной Рады для принятия законопроектов о борьбе с коронавирусом, защите людей и украинской экономики от последствий пандемии.

Прежде всего, это закон о страховании медицинских работников на случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе партии.

"Промедление с принятием этого закона очень дорого обходиться нашей стране - только за то время, за которое мы настаиваем на его принятии, в Украине заболели 800 наших медиков", - говорится в сообщении.

Фракция настаивает, что под действие закона должны попадать все врачи, в том числе и те, кто заболел COVID-19 до его вступления в силу.

Второй законопроект касается масштабного тестирования на наличие заболевания коронавирусом всех потенциальных групп риска. Предполагается, что каждый пациент, который обратился к семейному врачу, должен иметь возможность бесплатно пройти тест.

"Массовое тестирование не только позволит локализовать цепи распространения эпидемии, а и станет основой для ослабления карантинных мер. И поэтому третьим законопроектом, который должен рассматриваться на заседании парламента, обязан стать пакет инициатив для малого и среднего бизнеса и социальной защиты людей, которых неэффективные действия власти поставили на грань выживания", - уточнили в партии.

Это, среди прочего, разрешение на продажу еды и напитков в кафе и ресторанах на вынос с требованием соблюдения жестких санитарных условий, а также и реструктуризация кредитов.

Напомним, что предыдущее внеочередное заседание парламента прошло 30 апреля. На нем нардепы проголосовали за применение особой процедуры к рассмотрению во втором чтении с правками закона о банках.