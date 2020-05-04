В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
В Мали погиб украинский военнослужащий французского легиона
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
ГлавнаяПолитика

Кабмин в понедельник соберется на внеочередное заседание для принятия решения о смягчении карантина

Откроют парки, скверы и часть магазинов.

Кабмин в понедельник соберется на внеочередное заседание для принятия решения о смягчении карантина
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров в понедельник соберется на внеочередное заседание для принятия решения о смягчении карантина.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля. На сайте Кабмина указано, что заседание начнется в 13:00. 

"Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - сообщил глава правительства в телеграме.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также