Кабмин в понедельник соберется на внеочередное заседание для принятия решения о смягчении карантина

Кабинет министров в понедельник соберется на внеочередное заседание для принятия решения о смягчении карантина.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Дениса Шмыгаля. На сайте Кабмина указано, что заседание начнется в 13:00.

"Мы решили рассмотреть этот вопрос именно сегодня, чтобы бизнес за эту неделю смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы. Планируем открыть парки, скверы и зоны отдыха, объекты индустрии красоты, часть магазинов, которые расположены в отдельных помещениях", - сообщил глава правительства в телеграме.

Напомним, 12 марта в Украине ввели карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Ограничения должны были действовать до 23 апреля, но позже правительство их продолжило.

После завершения всеукраинского карантина 11 мая и смягчения ограничительных мер в стране может быть введен так называемый адаптивный карантин. Это значит, что усиленные ограничения будут действовать только в тех регионах, где есть вспышка заболевания.