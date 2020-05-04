Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол "Возможны ли положительные изменения в условиях кризиса и карантина"

7 мая (четверг) 2020 года в 12:00 на Youtube-канале LBTV состоится онлайн-круглый стол "Реформы в Украине. Возможны ли положительные изменения в условиях экономического кризиса и карантина?", в рамках которого будут представлены результаты социологического исследования «Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса», проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Вопросы к обсуждению:

- Как украинцы оценивают ход реформ в Украине? Кого считают двигателем реформ, кто должен отвечать за их результат?

- Какие реформы следует продолжать, а какие не стоит?

- С какими последствиями украинских реформ граждане уже столкнулись?

- Готовы ли украинцы терпеть материальные трудности ради успеха реформ?

- Влияние пандемии коронавируса на ход реформ в Украине.

В круглом столе принимают участие:

• Марсель Рьотиг, директор Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;

• Светлана Балюк, руководитель департамента исследований Института Горшенина;

• Мария Коваль-Гончар, проектный координатор представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине;

• Роксолана Пидласа, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития;

• Евгений Глибовицкий, стратег, член Несторовской и Унивской экспертных групп.

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Регистрация по ссылке.

Исследование "Реформы в Украине: изменения к лучшему или имитация прогресса" было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в сентябре-декабре 2019 года. Было проведено пять фокус-групповых дискуссий в Центральном (г. Киев), Западном (г. Львов), Восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и Северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местами проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Ссылка на прямую трансляцию будет опубликовано в ленте новостей на сайте LB.ua. В чате прямой трансляции на Youtube будет возможность задать вопросы участникам.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Представительстве Фонда им. Фридриха Эберта - обязательно.