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Аргентина застосувала карантин до вантажного судна через підозру на mpox

Один із членів екіпажу має ознаки небезпечного захворювання.

Аргентина застосувала карантин до вантажного судна через підозру на mpox
Фото: The Guardian

Уряд Аргентини повідомив, що застосував карантинні заходи щодо вантажного судна під прапором Ліберії, яке прибуло до річкового порту Росаріо у провінції Санта-Фе. На борту було зафіксовано випадок захворювання, що за симптомами нагадує mpox, поширення якого нині оголошено ВООЗ надзвичайною ситуацією

Як пише The Guardian, після прибуття на річку Парана команда корабля сповістила владу про наявність ознак хвороби у одного з членів екіпажу, уродженця Індії.

Наразі інфікований перебуває на ізоляції від інших моряків. Було застосовано протокол безпеки, відповідно до якого судно кинуло якір, а на борт зможуть піднятися лише працівники медичної служби. Висадку дозволять лише після того, як усі члени екіпажу здадуть негативний тест на mpox.

В Аргентині вже було зафіксовано вісім випадків захворювання, проте жоден з них не належав до нового штаму, який лікарі називають значно небезпечнішим для життя.     

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