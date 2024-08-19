Директор фонду "Охматдит" заявив, що з ним не погоджували розміщення реквізитів БФ у закликах донатити після обстрілу

Він також сказав, що до удару 8 липня на рахунках організації було близько 2 млн гривень. Після – близько 378 млн.

З директором благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” Євгеном Вембером не погоджували розміщення реквізитів цієї організації у закликах допомогти лікарні після російського удару.

Про це Вембер сказав у спілкуванні з LB.ua. Повну версію розмови читайте невдовзі.

“Ніхто не погоджував зі мною, що фонд «Охматдит» з’явиться як треті реквізити. Тобто там були спецрахунки «Охматдиту», фонду і United24”, – сказав він.

Директор також сказав, що на видатки фонду витрачалося менше 20%, які він міг витрачати за законом.

“Я вам офіційно заявляю, що ні, такого не буде, тому що це кошти людей, і я бачив, як вони збиралися. Від гривні, хтось сто, хтось гривню двадцять – різні суми донатилася”, – сказав він.

До російської атаки 8 липня, за словами директора, на рахунках фонду було трохи менше двох млн гривень (зараз – близько 378 млн). БФ мав обов’язки по ще не закритих контрактах і зарплатах.

“Вся ця історія, здається, знищила фонд, і мені дуже боляче про це казати”, – сказав він.

Загалом після 8 липня на потреби лікарні на різних майданчиках зібрали близько мільярда гривень: на рахунок лікарні благодійники пожертвували 312 млн гривень, на рахунок благодійного фонду "Охматдит" – 378 млн, 320 млн на United24, 100 млн гривень надали з фонду уряду. Такі дані раніше наводив міністр охорони здоров'я.

Скандал довкола "Охматдиту"

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.