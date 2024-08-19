Директор БФ "Охматдит" прокоментував появу адвокатів Соколовської і Солодка серед засновників фонду: "Запросив особисто"

Він заявив, що головна економістка лікарні, яка нещодавно вийшла з числа засновників, хотіла зробити це ще з травня. А інші люди почали виходити через "інформаційну атаку".

Адвокатка Оксана Соколовська, яка нещодавно замість економістки “Охматдиту” увійшла до складу засновників благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство”, була пов’язана з цієї організацією ще від початку її створення – вона надала для її реєстрації адресу власної адвокатської фірми. Про це в розмові з LB.ua сказав керівник фонду Євген Вембер. Повну версію розмови читайте невдовзі.

За його словами, також вона надавала юридичні консультації pro bono (безкоштовно). Але фонд отримував послуги і від інших юристів, а скандальний тендер на відновлення лікарні супроводжувала інша фірма – теж pro bono.

“І от коли прилетіли ракети і після першої інформаційної бомби, яка впала на фонд – проведення тендеру – в складі фонду знаходилися шість людей. Це розхитало психологічно людей і вони почали виходити”, – сказав Вембер.

За його словами, економістка лікарні Наталія Мирута написала заяву на вихід з фонду ще раніше, у травні.

“Але враховуючи те, що ми якраз закінчували басейн, у мене не було часу виключити її з фонду. Ми це питання відклали”, – прокоментував Вембер.

Зауважимо, що Соколовська сьогодні заявила, що Мирута написала заяву не в травні, а після скандалу з тендером: "Слід зазначити, що Мирута Н.М. та Примак О.М. відразу після скандалу навколо тендеру написали заяви про вихід зі складу учасників Фонду. Відповідно, у Фонду була нагальна необхідність залучити до роботи інших учасників. Саме з метою дотримання прав благодійників, Фондом були залучені абсолютно незалежні та незаангажовані у благодійній діяльності громадяни України - адвокати Солодко Є. та Соколовська О. з метою забезпечення прозорої та законної діяльності Фонду", – написала вона в facebook.

Директор фонду вважає, що проти організації була “інформаційна атака”, після чого зі складу засновників почали виходити інші люди. Число засновників зменшилося до чотирьох, і він запросив нових членів.

Окрім Соколовської, до складу увійшов іще один адвокат – Юрій Солодко. Вембер сказав, що запросив і його, і Соколовську особисто, і що сумнівів у їхній репутації він не мав, а також що несе за них відповідальність.

"Так, я їх знав раніше, тому я їх запросив", – сказав він.

За даними журналіста Юрія Ніколова, саме після входження до складу Солодка і Соколовської "вийшла заява Фонду, що він не віддасть державі 379 млн грн від благодійників. Бо підозрюють, що найняті на державному тендері через «Прозорро» будівельники розкрадуть бабулєси. А це не то шо хотіли зробити ці прекрасні люди на чудовому приватному конкурсі, де на всі гроші фонду обрали красівих запорожців з екскаватором".

Соколовська була адвокаткою російського ГРУшника, обміняного на полонену Надію Савченко, а Солодко захищав свого часу ватажка тітушок.

Що відбувається довкола "Охматдиту"

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.