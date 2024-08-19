Директор БФ "Охматдит" прокоментував, хто вирішив витрачати кошти фонду саме на ремонт корпусу лікарні

За його словами, він попереджав про відсутність досвіду в проведенні тендерів.

Рішення витратити зібрані на рахунок благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” кошти на відбудову і ремонт фасаду головного корпусу ухвалила адміністрація лікарні та міністерство охорони здоров’я.

Про це в розмові з LB.ua повідомив директор цього фонду Євген Вембер. Повну розмову читайте невдовзі на сайті.

“Так як вони пояснюють: за рахунок того, що у фонду дуже багато фінансових інструментів, які ми розвивали, людям було зручно донатити, і ми зібрали більше, ніж всі інші (378 млн гривень на рахунок БФ, 312 – на рахунок лікарні, 300 – на United24 – Ред.)”, – сказав він.

Після збору коштів фонд отримав лист від лікарні з проханням використати їх на відбудову сучасного корпусу. Вембер також заявив, що говорив адміністрації лікарні про відсутність досвіду проведення тендерів, але йому відповіли, що його має проводити саме фонд, бо це його кошти. Директор БФ також наголосив, що наразі всі зібрані кошти залишаються на рахунках.

Що збиралися відновлювати

Після атаки вирішили ремонтувати новий корпус, розташований поруч зі зруйнованим. МОЗ обіцяв, що новий корпус, пошкоджений під час атаки, до зими вже відновлять. Планували, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон і дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап – відновлення фасаду будівлі – триватиме ще до півтора місяця.

Загалом російський удар завдав шкоди п'ятьом будівлям лікарні. Замість зруйнованого токсикологічного корпусу й хірургічного, який добряче побило, зведуть одну будівлю.

Скандали довкола "Охматдиту"

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.