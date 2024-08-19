Голова БФ "Охматдит": "Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав"

Керівник благодійного фонду “Охматдит – здорове дитинство” Євген Вембер був знайомий з нині відстороненим гендиректором лікарні Володимиром Жовніром за роки до створення цієї організації – у спортзалі. Вембер був волонтером у “Охматдиті”, а після початку повномасштабної війни очолив фонд, покликаний збирати кошти на потреби лікарні, оскільки тоді її казначейський рахунок, як і всіх держустанов, був заблокований для потреб армії.

У розмові з LB.ua він запевнив, що зарплату за очолення фонду не отримує. Повне інтерв’ю читайте незабаром.

Він також сказав, що знайомий з Жовніром понад десять років і мав приятельські взаємини.

“Вірю, що те, що було написано на сторінці генерального директора – це не він написав”, – сказав Вембер.

Вембер додав, що стати очільником фонду йому пропонував саме гендиректор. Відсутність прописаної структури, стратегії та політики фонду він аргументував “браком часу”.

Скандал довкола "Охматдиту"

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

Фото: Ірина Андрейців Зліва -направо: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір, голова благодійного фонду Охматдиту Євген Вембер і меддиректор Охматдиту Сергій Чернишук

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.