ВООЗ вдруге оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через mpox

Спалах захворювання цього разу може призвести до більшої смертності.

Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила рішення вдруге за останні роки оголосити спалах вірусу mpox, раніше відомого як мавпяча віспа, міжнародною надзвичайною ситуацією.

Як повідомляє BBC, у відомстві вкрай схвильовані ймовірністю швидкого поширення хвороби в Африці та за її межі.

У 2022 році mpox вже був причиною оголошення надзвичайної ситуації, але тоді йшлося про штам Clade 2, який призводить до помірно важкого перебігу хвороби. Зараз мова про куди більш небезпечний Clade 1, який у 10% випадків мав летальні наслідки для пацієнтів.

Від початку року у Демократичній республіці Конго, яка нині потерпає від вірусу найбільше, було зафіксовано 13 700 випадків зараження, які призвели до 450 смертей.

Під час спалаху у 2022 році вірус зміг поширитися у понад 100 держав світу, включно з країнами Європи та Азії.