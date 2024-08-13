У Танзанії під час розгону молодіжних зборів затримали 400 осіб, серед них лідери опозиції

Заарештували, зокрема, Тунду Ліссу ‒ віцеголову правоцентристської "Партії за демократію та прогрес" та колишнього кандидата в президенти.

Поліція Танзанії заарештувала лідерів головної опозиційної партії країни та сотні її прихильників під час розгону заходу у вихідні, пише The Guardian.

Затримання відбулися в неділю в місті Мбея, де в понеділок партія мала провести конференцію з нагоди Міжнародного дня молоді, у якій планувалася участь близько 10 000 молодих людей.

Серед затриманих Тунду Ліссу ‒ віцеголова правоцентристської партії “Chadema” (Партія за демократію та прогрес) та колишній кандидат в президенти, а також генеральний секретар партії Джон Мнійку і лідер молодіжного крила партії Джон Памбалу.

Поліція Танзанії оголосила про заборону конференції, заявивши, що партія планує насильницькі протести.

У політсилі повідомили, що загалом заарештувала близько 400 прихильників, які прямували на зібрання.

Очікується, що Ліссу, який посів друге місце на президентських виборах 2020 року, візьме участь у виборах наступного року. Його багато разів заарештовували, і він пережив спробу вбивства в 2017 році. Відтак протягом останніх п’яти років політик переважно живе у вигнанні в Бельгії.

Rais Samia usilete mambo ya ajabu ajabu ya Magufuli. Siku ya Vijana Duniani inasherehekewa duniani kote. Kwa nini mapolisi wako wanazuia vijana wa CHADEMA barabarani & kuwakamata? Matumizi ya mapolisi yalimshinda Magufuli, & wewe yatakushinda. Fungua barabara vijana waende Mbeya! pic.twitter.com/Y3k9nuLhNj — Tundu Antiphas Lissu (@TunduALissu) August 11, 2024

Президентка Самія Сулуху Хассан очолила східноафриканську країну після смерті Джона Магуфулі у 2021 році. Вона розпочала кроки, щоб скасувати авторитарну політику свого попередника.

“Але арешти… протестувальників проти угоди про управління портом минулого року та останній, викликали сумніви щодо прихильності її адміністрації до (дотримання, - ред.) прав людей", ‒ зазначає видання.

Останні затримання відбулися менше ніж через два роки після того, як Хассан скасувала шестирічну заборону на політичні мітинги, накладену Магуфулі.