Конституційний суд Таїланду знову звільнив у відставку прем’єр-міністра

Сретта Тавісин призначив до свого кабінету колишнього юриста, який відбув термін у в’язниці.

Конституційний суд Таїланду відправив сьогодні у відставку прем’єр-міністра Сретту Тавісина за призначення до свого кабінету колишнього юриста, який відбув термін у в’язниці, пише Reuters.

Видання зазначає, що це спричинило політичні потрясіння і перезавантажило урядовий альянс.

Магнат нерухомості Сретта став четвертим прем’єр-міністром Таїланду за 16 років, якого було усунено за вердиктами того самого суду. Суд постановив, що очільник уряду порушив конституцію, призначивши міністра, який не відповідав етичним стандартам.

Усунення Сретти від влади менш ніж через рік означає, що парламенту доведеться зібратися, щоб обрати нового прем'єр-міністра. Це загрожує ще більшою невизначеністю в країні, яка протягом двох десятиліть страждає від переворотів і судових рішень, які призвели до падіння багатьох урядів і політичних партій.

Минулого тижня той самий суд розпустив надзвичайно популярну антисистемну опозиційну партію “Рух вперед”, постановивши, що її кампанія за реформування закону проти образи корони ризикує підірвати конституційну монархію. Політична сила перегрупувалася у нову партію.

Партія Сретти “Pheu Thai Party” (Для Таїланду) та її попередники винесли на собі основний тягар заворушень у Таїланді. Два її уряди були зміщені внаслідок переворотів у ході тривалої ворожнечі між засновниками партії, сім'єю мільярдерів Чинават та їхніми суперниками в консервативному істеблішменті та роялістськими військовими.

Це рішення може порушити крихке перемир’я між політичним “важковаговиком” Таксіном Чинаватою, експрем'єр-міністром та його ворогами серед консервативної еліти та військової старої гвардії, що дозволило магнату повернутися після 15 років самовигнання у 2023 році. Його союзник Сретта того ж дня став прем’єр-міністром.