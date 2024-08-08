Син екслідера Шрі-Ланки Раджапакса візьме участь у президентських виборах

Він представлятиме “Народний фронт Шрі-Ланки” і спробує відновити втрачену два роки тому владу могутньої родини.

38-річний юрист Намаль Раджапакса ‒ син екслідера Шрі-Ланки Махінди Раджапакса візьме участь у президентських виборах 21 вересня, пише Associated Press.

Він представлятиме “Народний фронт Шрі-Ланки” і спробує відновити втрачену два роки тому владу могутньої родини.

Вибори вважаються ключовими для завершення Шрі-Ланкою програми реструктуризації боргу та фінансових реформ, погоджених в рамках програми допомоги Міжнародного валютного фонду.

Династія Раджапакса

Сім'я Раджапакса домінувала в політиці Шрі-Ланки з моменту здобуття країною незалежності від Великої Британії в 1948 році, маючи у родині близько 10 законодавців з трьох поколінь.

Махінда Раджапакса був президентом з 2005 по 2015 рік, апелюючи до націоналістичних настроїв буддійсько-сингальської більшості острова. Його шанують за те, що він привів Шрі-Ланку до перемоги над етнічними тамільськими повстанцями в 2009 році, поклавши кінець 26-річній громадянській війні.

2015 року Махінда програв опозиції, яку очолив його колишній помічник. Але родина повернулася до влади у 2019-му, коли молодший брат Раджапакси, Готабая Раджапакса, переміг на президентських виборах, пообіцявши відновити безпеку після терактів смертників у великодню неділю, внаслідок яких загинуло 290 людей.

Фото: EPA/UPG Готабая Раджапакса і Махінда Раджапакса. Жовтень 2019 року

Але родина Раджапакса несподівано знову втратила владу в 2022 році, коли Шрі-Ланку охопила найгірша національна економічна криза, яку значною мірою спричинило неефективне управління країною.

Дефіцит товарів першої необхідності спровокував заворушення і політичну кризу, яка змусила чотирьох братів і сестер Раджапакси та двох їхніх синів, включно з Намалом, піти у відставку з постів президента, прем'єр-міністра і міністрів. Намаль Раджапакса був міністром молоді та спорту. Водночас всі члени родини залишились законодавцями.

Шрі-Ланка за президентства Раніла Викрамасінгхе

Парламент обрав президентом у липні 2022 року тодішнього прем'єр-міністра Раніла Викрамасінгхе.

Економічна ситуація за керівництва Вікремесінге покращилася, але громадське невдоволення зросло через спроби уряду збільшити доходи, підвищуючи рахунки за електроенергію та запроваджуючи нові високі податки на доходи професіоналів і підприємств у рамках зусиль щодо виконання умов МВФ, який схвалив чотирирічну програму допомоги.

Вікремесінгхе оголосив, що братиме участь у виборах, а головними суперниками будуть лідер опозиції Саджит Премадаса та Анура Діссанаяке, лідер лівої політичної партії, яка набула популярності після економічної катастрофи.

Незрозуміло, чи зможе Раджапакса виграти вибори, адже його політсила “Народний фронт Шрі-Ланки” вже розділена, і деякі законодавці пообіцяли підтримати Вікремесінгхе. Водночас партія Вікремесінгхе має лише одне місце в парламенті з більшістю 225 осіб, і він керує за підтримки законодавців від партії Раджапаксаса.