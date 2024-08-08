Reuters: Росія і Китай збираються перейти на бартерну торгівлю через санкції

Ці дві країни мають проблеми із розрахунками через банківські системи, які контролюють Сполучені Штати. Дві бартерні операції, пов'язані з сільським господарством, очікуються вже цієї осені.

Росія та Китай можуть почати використовувати схеми бартерної торгівлі, повідомили агентству Reuters три торговельні та платіжні джерела, причому двоє очікують угод, пов’язаних із сільським господарством, уже цієї осені, оскільки Москва та Пекін намагаються обмежити використання банківських систем, які контролюються Сполученими Штатами.

Затримки двосторонніх платежів були одним із головних питань порядку денного під час візиту Путіна до Китаю в травні, і хоча з’явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких Вашингтону важче виявити, проблеми з платежами залишаються.

Видання зазначає, що бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик.

Росія розробляє правила для бартерної торгівлі, і російські джерела, з якими спілкувався Reuters, припускають, що Китай робить те саме.

Джерела, які побажали залишитися анонімними через непублічний характер інформації, всі тісно залучені до двосторонньої торгівлі.