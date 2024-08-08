Тім Волз: неоднозначний вибір Камали Гарріс

6 серпня Камала Гарріс визначилася зі своїм кандидатом у віцепрезиденти , з яким планує поборотися за крісло президента США. Її вибір припав на губернатора штату Міннесота Тіма Волза. Це рішення дещо здивувало американських експертів; хтось навіть поспішив назвати його помилковим і позбавленим логіки. Мовляв, Камала Гарріс вирішила взяти приклад з Дональда Трампа, тільки зайшла з іншого боку політичного флангу.

Фото: EPA/UPG Кандидат у президенти від Демократичної партії, віцепрезидент США Камала Гарріс і кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії, губернатор Міннесоти Тім Волз під час зустрічі з виборцями в Університеті Темпл у Філадельфії, штат Пенсільванія, 6 серпня 2024 р.

Наприкінці липня Камала Гарріс розглядала кілька кандидатур на посаду свого віцепрезидента в разі перемоги на виборах. Серед озвучених імен були сенатор-демократ Марк Келлі з Арізони, міністр транспорту Піт Буттіджедж, губернатор Кентуккі Енді Бешир і губернатор Іллінойсу Джей Прітцкер. Згодом коло звузилося до двох персон — губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро й губернатора Міннесоти Тіма Велза. Зрештою, Гарріс обрала останнього.

Тім Волз представляє ліволіберальне крило Демократичної партії та тяжіє радше до лівих прогресистів, ніж до центру. Оскільки й сама Камала недалеко відійшла від лівого політичного флангу, було б мудро обрати напарником когось із центру. Такого кандидата у віцепрезиденти краще сприймали б незалежні виборці. Та й не всі демократи в захваті від лівого ухилу партії. Крім того, Міннесота зараз не належить до так званих хитких штатів, а голосує переважно за демократів. Вона забезпечує переможцю 10 голосів виборників, і навіть якби Тіма Волза не номінували у віцепрезиденти, штат однаково майже гарантовано залишився б за демократами.

Інша ситуація з Пенсільванією та Арізоною. Ці штати дають 19 й 11 голосів виборників відповідно, але вагаються між Республіканською та Демократичною партіями. Якби Камала Гарріс запропонувала крісло віцепрезидента губернаторові Пенсільванії Джошу Шапіро чи сенаторові від Арізони Марку Келлі, це, вочевидь, дозволило б перемогти там. Але вона вирішила, що може ризикнути.

Фото: EPA/UPG Кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії, губернатор Міннесоти Тім Волз спілкується з виборцями під час передвиборчого заходу в О-Клер, штат Вісконсін, 7 серпня 2024 року.

Можливо, Камала Гарріс відчула себе надто впевнено після останніх результатів соціологічних опитувань, які показують її перевагу над Дональдом Трампом (хоча вона в межах статистичної похибки). Можливо, їй сподобалися жарти Тіма Волза про політичних супротивників: він охрестив Трампа й Венса «чудернацькими». Можливо, їй особливо близькі політичні погляди губернатора Міннесоти. Або ж вона не бачить у Велзі сильну й незалежну політичну фігуру та вважає, що з ним буде комфортно працювати. Точної відповіді щодо мотивів Гарріс немає. Проте наслідки від її рішення ймовірні. І не обов’язково хороші для Демпартії.

Біографія Тіма Волза не така яскрава, як у Джей Ді Венса. Але деякі цікаві моменти в ній все ж є. Працював викладачем у США та Китаї. Служив у Національній гвардії. Після відставки деякий час навчав географії та тренував футболістів. У 2006 році здобув перемогу на виборах у Палату представників США. Потім його неодноразово переобирали на посаду конгресмена. Аж поки у 2018 році не спробував поборотися за крісло губернатора Міннесоти й переміг.

Найбільше губернаторові дорікають за те, що у 2020 році він не вжив своєчасних заходів, щоб протидіяти погромам після вбивства Джорджа Флойда, і скоротив фінансування поліції, через що погіршала криміногенна ситуація. Унаслідок заворушень у травні-червні 2020 року Міннеаполіс і Сент-Пол за 13 днів зазнали збитків на 500 млн доларів, погромники пошкодили 1300 об’єктів нерухомості. Це другі за масштабами пошкодження через дії мародерів і вандалів за всю історію США.

Фото: EPA/UPG Охоронець спостерігає за відвідувачами агітаційного заходу Камали Гарріс і Тіма Волза в О-Клер, США, 7 серпня 2024 р.

Крім того, у червні 2024 року п’ятьох співробітників некомерційної організації Feeding Our Future зі штату Міннесота засудили за найбільшу шахрайську схему, пов’язану з COVID, на 250 мільйонів доларів. Аудиторський звіт штату показав, що міністерство освіти Міннесоти не повелося обачно й зазнало великих фінансових втрат. Губернатор визнав, що підконтрольні йому чиновники не спрацювали належно.

Тім Волз дотримується ліволіберальних поглядів, які частково можна навіть назвати ліворадикальними. Він активно підтримує рух ЛГБТ, легалізацію марихуани та право на аборти. Тобто сповідує речі, загалом характерні для сучасної Демократичної партії. Цікаво, що розширенням прав ЛГБТ Тім Волз активно переймався ще тоді, коли ця лінія не була серед основних ідеологічних напрямків його політичної сили.

У 2023 році губернатор Міннесоти підписав закон про захист репродуктивних можливостей, який дозволяє жінкам здійснювати аборти на всіх етапах вагітності. За це Національний комітет права на життя (організація, яка виступає проти абортів) поставила йому нульовий рейтинг. Тім Волз підтримує гендерну ідеологію, операції зі зміни статі та покращений медичний догляд під час так званого гендерного переходу, у тому числі для дітей. Спеціальний закон штату забороняє будь-яку конверсійну терапію, яка спрямована на повернення людині гетеросексуальної орієнтації. Також минулого року штат Міннесота під керівництвом Волза легалізував використання марихуани в рекреаційних цілях. Кандидат у віцепрезиденти від демократів прагне обмежити право на зброю, хоча колись мав іншу позицію в цьому питанні, і лояльно ставиться до міграції та мігрантів.

Фото: EPA/UPG Кандидат у президенти від Демократичної партії, віцепрезидент США Камала Гарріс (ліворуч) і кандидат у віцепрезиденти від Демократичної партії, губернатор Міннесоти Тім Волз після виступу під час передвиборчої кампанії в О-Клер, штат Вісконсін, 7 серпня

З іншого боку, Волз може скласти конкуренцію республіканцю Венсу в боротьбі за права робітників. Штат Міннесота нещодавно ухвалив законопроєкт про працю, котрий передбачає оплачувані лікарняні, забороняє угоди про неконкуренцію, збільшує фінансування інспекторів безпеки на робочому місці та посилює захист працівників будинків престарілих, складів Amazon, м’ясокомбінатів, будівельних майданчиків, лікарень і державних шкіл. Безумовно, що Волз використає цей момент, щоб поборотися за голоси синіх комірців Америки.

Про зовнішньополітичні погляди Тіма Волза відомо не надто багато. Він зайняв половинчасту позицію щодо війни Ізраїлю з ХАМАС. З одного боку — засудив вторгнення ісламістів, з іншого — закликав до миру в Газі. І загалом позитивно висловлювався про пропалестинські протести в американських кампусах. Недоброзичливці звертають увагу на тісні зв’язки Волза з Китаєм. Майбутній кандидат у віцепрезиденти поїхав до Китаю викладати англійську мову й історію США 1989 року — у рік кривавого розгону продемократичних протестувальників на площі Тяньаньмень. Пізніше з дружиною заснував компанію, яка організовувала поїздки до Китаю для американських студентів. Тім був у Китаї більш ніж 30 разів. І попри привернення уваги до дотримання прав людини в Піднебесній, Волз також наголошував на важливості співпраці з Китаєм.

Чи є проукраїнським соратник Камали Гарріс? Деякі українські медіа вже поширили вкрай хвалебну характеристику Тіма Волза, назвавши його другом України. Однак незрозуміло, на яких підставах колеги зробили такі оптимістичні висновки. Губернатор Міннесоти ніколи активно не займався зовнішньою політикою. Також у відкритих джерелах немає жодних розлогих коментарів чи заяв Волза щодо допомоги Україні, методів протидії російській агресії та необхідності покарати Кремль. На відміну від сенатора-демократа від штату Арізона Марка Келлі, який наприкінці липня розкритикував Трампа й Венса за їхню хитку позицію щодо підтримки Києва. Тож можемо лише висловлювати здогади про справжні погляди напарника Камали Гарріс на зовнішню політику та її пріоритети. А припущення про рівень проукраїнськості Тіма Волза наразі тільки припущення.

Фото: EPA/UPG Прихильники демократів очікують прибуття віцепрезидентки США Камали Гарріс і губернатора Міннесоти Тіма Волза на зустріч з виборцями в Детройті, 7 серпня 2024 року.

Важко сказати, чи посилить Волз передвиборчу кампанію Гарріс. Він справді може подобатися крайньо лівому крилу Демпартії. А також, як кажуть обізнані люди, вміє налагоджувати контакт і з іншою частиною своєї політичної сили. Проте є великі питання щодо більш поміркованих і незалежних виборців. Видається, що тут здібності Волза зачаровувати співрозмовників можуть бути не такі переконливі. Час покаже, чи зробила Камала Гарріс правильний вибір.