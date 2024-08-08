ЗМІ: Джей Ді Венс ігнорував телефонні дзвінки від українського військового керівництва

Кандидат у віцепрезиденти США нібито з неприязню ставиться до уряду України.

Видання The Washington Post з посиланням на праворадикального блогера Чарльза Джонсона стверджує, що у приватному листуванні кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс висловлював своє негативне ставлення до українських посадовців.

Республіканець нібито у грубій формі зізнавався у неприязні до уряду України, а також свідомо ігнорував заклики з Києва щодо допомоги в період, коли Конгрес блокував пакет фінансування для українських військових потреб.

У жовтні 2023 року, за словами Венса, він не брав слухавку, коли йому телефонували "серйозні хлопці - голови їхньої розвідки та Повітряних сил - скаржитися щодо F-16". Йдеться, ймовірно, про очільника ГУР Кирила Буданова та командувача ВПС Миколу Олещука.