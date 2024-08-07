Кримськотатарського активіста, політв’язня Раїма Айвазова незаконно перемістили до Архангельська

Під час переведення у Раїма Айвазова помер батько.

Росіяни незаконно перемістили до Архангельська кримськотатарського політв’язня Раїма Айвазова.

Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.

“Активіста Раїма Айвазова, незаконно засудженого на 17 років позбавлення волі за підтримку кримських політв’язнів, протиправно перемістили з в’язниці Димитровграда Ульяновської області РФ в Архангельську область за три тисячі кілометрів від дому”, - йдеться у повідомленні.

Як розповів сам Раїм Айвазов, переміщення тривало довго, спочатку з в’язниці його вивезли в Ульяновське СІЗО, де він перебував дев’ять днів.

“Коли помер батько Раїма, чоловіка переводили. Йому було важко прийняти той факт, що батька більше немає в живих”, - розповіла дружина політв’язня.

В березні 2019 року російські силовики викрали Раїма Айвазова на пропускному пункті в Армянську, адвокат Раїма повідомляла про тортури свого підзахисного в день затримання.

Ще троє фігурантів цієї справи, громадянські журналісти Осман Аріфмеметов та Ремзі Бекіров, а також активіст Владлен Абдулкадиров, розповідали, що на них чинили фізичний та психологічний тиск.

Окупанти звинувачують чоловіка в так званій справі “другої Сімферопольської групи”.

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