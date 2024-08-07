Кримськотатарського активіста, політв’язня Раїма Айвазова незаконно перемістили до Архангельська

Росіяни незаконно перемістили до Архангельська кримськотатарського політв’язня Раїма Айвазова.
Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.
“Активіста Раїма Айвазова, незаконно засудженого на 17 років позбавлення волі за підтримку кримських політв’язнів, протиправно перемістили з в’язниці Димитровграда Ульяновської області РФ в Архангельську область за три тисячі кілометрів від дому”, - йдеться у повідомленні.
Як розповів сам Раїм Айвазов, переміщення тривало довго, спочатку з в’язниці його вивезли в Ульяновське СІЗО, де він перебував дев’ять днів.
“Коли помер батько Раїма, чоловіка переводили. Йому було важко прийняти той факт, що батька більше немає в живих”, - розповіла дружина політв’язня.
В березні 2019 року російські силовики викрали Раїма Айвазова на пропускному пункті в Армянську, адвокат Раїма повідомляла про тортури свого підзахисного в день затримання.
Ще троє фігурантів цієї справи, громадянські журналісти Осман Аріфмеметов та Ремзі Бекіров, а також активіст Владлен Абдулкадиров, розповідали, що на них чинили фізичний та психологічний тиск.
Окупанти звинувачують чоловіка в так званій справі “другої Сімферопольської групи”.
Що відбувається із членами Хізб ут-Тахрір в Криму
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Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, заснована 1953 року в Східному Єрусалимі суддею місцевого шаріатського апеляційного суду Такіюддіном ан-Набгані. Хізб ут-Тахрір визнана терористичною організацією в Росії і Казахстані. В Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та в США партія діє легально та публічно.
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- У Росії кримського імама Раїфа Февзієва засудили до 17 років позбавлення волі. Його обвинувачували в участі в ісламській політичній партії “Хізб ут-Тахрір”.