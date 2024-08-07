В уряді провели нараду щодо укриттів у школах

Зокрема, МВС і Міносвіти працюють з керівниками областей над цим питанням.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо стану укриттів у школах.

За словами глави уряду, обговорення тривало за участі представників міністерств освіти, внутрішніх справ, інфраструктури, фінансів, ДСНС та військових.

Міністри розповіли про підготовку інженерно-технічних рішень у закладах освіти, які дозволять забезпечити фізичний захист дітей.

"Наша мета — створити умови, щоб якнайбільше учнів отримали змогу навчатися очно... МВС та МОН тісно працюють з керівниками областей. Громади також мають включатися в роботу, адже це насамперед і про їхню безпеку, про безпеку наших дітей", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що уряд готує відповідні рішення, які "посилять захищеність освітнього процесу".