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Армія РФ атакувала дронами і била з артилерії по громадах Нікпольщини, двоє постраждалих

Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство.

Армія РФ атакувала дронами і била з артилерії по громадах Нікпольщини, двоє постраждалих
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня Нікопольський район Дніпропетровщини знову опинився під ворожим вогнем. Росіяни атакували Нікополь, Мирівську та Покровську громаду дронами і бив з артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

 Ворог спрямував на район артилерію та дрони-камікадзе. Постраждали чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно. 

Пошкоджені багатоповерхівка й 2 приватні будинки. Потрощені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач. 

За уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади побиті 12 сонячних панелей та приватна оселя.

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