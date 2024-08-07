Армія РФ атакувала дронами і била з артилерії по громадах Нікпольщини, двоє постраждалих

Упродовж дня Нікопольський район Дніпропетровщини знову опинився під ворожим вогнем. Росіяни атакували Нікополь, Мирівську та Покровську громаду дронами і бив з артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ворог спрямував на район артилерію та дрони-камікадзе. Постраждали чоловіки 37 і 66 років. Обидва лікуватимуться амбулаторно.

Пошкоджені багатоповерхівка й 2 приватні будинки. Потрощені гараж, 3 господарські споруди, одна – знищена. Понівечені інфраструктура, комунальне підприємство. Зачепило авто і лінії електропередач.

За уточненою інформацією, через нічний обстріл Червоногригорівської громади побиті 12 сонячних панелей та приватна оселя.