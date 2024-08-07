Парламентський комітет підтримав зміни в питанні мобілізації обмежено придатних українців 18-25 років

До досягнення 25-річного віку громадяни України, які навіть були визнані обмежено придатними і мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані. Але є виняток.

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради ухвалив зміни в питанні мобілізації колишніх обмежено придатних до служби віком від 18 до 25 років.

Про це повідомив член комітету Федір Веніславський під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

За його словами, комітет одноголосно підтримав відповідні законодавчі зміни: йдеться про те, що до досягнення 25-річного віку громадяни України, які навіть були визнані обмежено придатними і мають військово-облікову спеціальність, не можуть бути мобілізовані.

"Але тут є суттєве уточнення – це обмеження не поширюється на військовозобов’язаних, які пройшли строкову військову службу і отримали статус військовозобов’язаних – вони можуть бути мобілізовані до 25-річного віку, а також тих громадян України, які здобули офіцерське звання через закінчення військових кафедр у вищих навчальних закладах, вони також свідомо обрали шлях офіцера, і вони можуть бути мобілізовані, навіть якщо їм не виповнилося 25 років", – уточнив Веніславський.

Також члени комітету схвалили зміни щодо можливості звільнення з військової служби військовослужбовців, які були обмежено придатними.

"...Ті ініціативи, які були зареєстровані в парламенті, передбачали саме те, що обмежено придатні не можуть бути призвані, але є певна кількість, їх не дуже багато, напевно, декілька сотень військовозобов’язаних на сьогодні військовослужбовців, які були обмежено придатними... На комітеті схвалили і рекомендували Верховній Раді України прийняти зміни до закону про військовий обов’язок та військову службу, які дозволяють звільнитися з військової служби, якщо люди не хочуть добровільно продовжувати військову службу, саме цій категорії осіб – ті які були обмежено придатними, були мобілізовані, і на сьогодні ми передбачаємо можливість їх звільнення", – розповів депутат.

Веніславський додав, що про інші категорії громадян мова про звільнення з військової служби на даний момент не йде.