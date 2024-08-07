ЦПД: росіяни розповсюджують фейк про "чорних трансплантологів" на Сумщині

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року.

Кремлівські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про появу у Сумській області "чорних трансплантологів".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Підконтрольні Кремлю медіа з посиланням на так зване підпілля поширюють інформацію про появу у Сумській області "чорних трансплантологів". За словами ворожих ресурсів, вони прибули із Заходу та їздять на іноземних медичних автомобілях", - йдеться у повідомленні.

Ця інформація — фейк, як і інші повідомлення роспропаганди щодо "чорних трансплантологів" на території України.

У відомстві пояснюють, що такі фейки є частиною ворожої кампанії "Чорна трансплантологія" мета якої дискредитувати військово-політичне керівництво України і створити негативний імідж держави в очах міжнародної спільноти.

Інформаційна кампанія про чорну трансплантологію поширюється ворогом ще з 2014 року. Для цього російські брехуни створюють фейкові сюжети, документи, вигадують фейкові статті й новини.