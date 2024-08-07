Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн, повідомляють джерела Lb.ua.

За даними джерел вчора бійці Центру спецоперацій «А» СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону. Його вразили над Курською областю Росії.

На відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.