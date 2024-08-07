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Унікальна спецоперація в історії воєн: спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, – джерела

Ворожий вертоліт вразили над Курською областю Росії.

Унікальна спецоперація в історії воєн: спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, – джерела
Фото: скріншот

Спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн, повідомляють джерела Lb.ua. 

За даними джерел вчора бійці Центру спецоперацій «А» СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 з допомогою FPV-дрону. Його вразили над Курською областю Росії. 

На відео видно, що дрон СБУ влучає прямісінько в задній гвинт ворожої машини.  

  • Інформацію про прорив кордону в Курській області росіяни поширили вчора, але стверджували, що нібито ФСБ атаки відбила. Але потім риторика змінилася і росіяни почали евакуйовувати людей і писати про рух військ до села Суджа і від нього уперед. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав, що заяви росіян про контроль над кордоном в тій області є фейком.
  • До вечора бої визнало російське міністерство оборони. 
  • 7 серпня у Курській області з деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Влада заявила про "танки і українські ДРГ"
  • Україна поки не коментує операцію в Курській області.
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