Фонд “Повернись живим” оголосив безстроковий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників.
Для цієї цілі будуть використовувати адаптовані FPV-перехоплювачі.
Фонду закуповуватиме усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV, боєприпаси, зв’язок, живлення, екіпіровку.
Долучитися до “Дронопаду” можна за посиланням.
Кожен може слідкувати за звітністю проєкту:
- збиття російських БпЛА буде підкріплено відео роботи українських військових на сторінці проєкту;
- а також будуть зафіксовані всі надходження, закупівлі й передачі на сайті Фонду.
Влаштуємо росіянам дронопад😈— Повернись живим (@BackAndAlive) August 7, 2024
«Повернись живим» стартує проєкт, ціль якого — збити 1 000 ворожих розвідувальних БпЛА: https://t.co/pMuZnK0mKx
І зробити це не ракетами за мільйони доларів, а модернізованими FPV-дронами з б/ч. pic.twitter.com/rU4DeyAcQt