Кожен може долучитися до “Дронопаду” та слідкувати за звітністю проєкту.

Фонд “Повернись живим” оголосив безстроковий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників.

Для цієї цілі будуть використовувати адаптовані FPV-перехоплювачі.

Фонду закуповуватиме усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV, боєприпаси, зв’язок, живлення, екіпіровку.

Долучитися до “Дронопаду” можна за посиланням.

Кожен може слідкувати за звітністю проєкту:

збиття російських БпЛА буде підкріплено відео роботи українських військових на сторінці проєкту;

а також будуть зафіксовані всі надходження, закупівлі й передачі на сайті Фонду.