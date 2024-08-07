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Фонд “Повернись живим” оголосив безстроковий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників

Кожен може долучитися до “Дронопаду” та слідкувати за звітністю проєкту.

Фонд “Повернись живим” оголосив безстроковий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників
Ілюстративне фото: українські дрони
Фото: Генштаб ЗСУ

Фонд “Повернись живим” оголосив безстроковий збір на знищення тисячі російських розвідувальних безпілотників. 

Для цієї цілі будуть використовувати адаптовані FPV-перехоплювачі. 

Фонду закуповуватиме усе, що потрібно для комплексної роботи: нові пікапи, адаптовані FPV, боєприпаси, зв’язок, живлення, екіпіровку. 

Долучитися до “Дронопаду” можна за посиланням.

Кожен може слідкувати за звітністю проєкту:

  • збиття російських БпЛА буде підкріплено відео роботи українських військових на сторінці проєкту;
  • а також будуть зафіксовані всі надходження, закупівлі й передачі на сайті Фонду.

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