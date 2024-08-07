Упродовж доби на Харківщині через атаку ворога постраждав чоловік

Російські війська упродовж доби обстрілювали Харківщину. Через ворожі атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, учора близько 09:59 у Харкові через обстріли пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення, 26 транспортних засобів.

О 17:40 у с. Козача Лопань Харківського району унаслідок удару дроном постраждав 62-річний чоловік.

Близько 17:20 у с. Івашки Богодухівського району постраждала 3-поверхова житлова будівля. Унаслідок обстрілу горіла квартира.

Біля 15:52 у м. Куп'янськ через обстріл горіли господарча споруда та літня кухня, житловий будинок.

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців, Тихого та Вовчанська. П’ять атак - зупинено, три - досі продовжуються.

На Куп’янському напрямку противник провів дві наступальні дії біля Синьківки та Колесниківки, де наразі триває один бій.

Учора російська армія вдарила по центру Харкова. За уточненими даними, ворог поцілив по Шевченківському району міста. Пошкоджено поліклініку.