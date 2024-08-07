РФ атакувала Запорізьку область понад 550 разів упродовж доби, загинули люди

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Російська армія упродовж доби 564 рази била по 9 населених пунктах Запорізької області. Через ворожу атаку по Пологівському району двоє чоловіків загинули, ще один отримав поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 3 авіаційні удари по Гуляйполю та Долинці.

336 БпЛА різної модифікації атакували Лисогірку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку та Малинівку.

13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.