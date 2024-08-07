Джей Ді Венс про війну в Україні: "Треба вірити і просувати прийнятний мир"

Партнер Дональда Трампа на прийдешніх виборах у США Джей Ді Венс зробив нову заяву щодо війни Росії проти України.

Як пише "Голос Америки", на передвиборчому мітингу у Філадельфії кандидат на посаду віцепрезидента від Республіканської партії розповів, що "потрібно вірити у мир та принести його в цей регіон".

Венс стверджує, що для цього потрібен "перемовник, якого поважає Путін". На думку політика, кандидатка від демократів Камала Гарріс такою особою не є, бо "вона боїться всіх вас і точно не зможе сісти з Путіним і говорити про прийнятний мир".

Республіканець також заявив, що "українцям не вистачає військових", проте не пояснив, на чому ґрунтується така оцінка.

За словами Венса, у зовнішній політиці США "має важелі для перемовин, завдяки яким можна відключати енергію чи перекривати доступ до неї там, де є погані хлопці".