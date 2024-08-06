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Бійці СБУ за тиждень вразили більше 20 танків і 300 бійців росіян

Також СБУ вразила 36 артилерійських систем і РСЗВ окупантів.

Бійці СБУ за тиждень вразили більше 20 танків і 300 бійців росіян
Бійці СБУ за тиждень вразили більше 20 танків і 300 бійців росіян
Фото: Скріншот з відео

Бійці підрозділів спецпризначення СБУ продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За останній тиждень було вражено:

  • 21 танк
  • 34 ББМ
  • 36 артилерійських систем і РСЗВ
  • 316 одиниць автотранспорту
  • 24 БпЛА та 43 антени зв’язку
  • 158 ворожих позицій та укріплень
  • 4 склади з боєприпасами та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами

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Також бійці СБУ знищили 345 окупантів.

  • Бійці СБУ на Запорізькому напрямку провели майстерну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті.
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