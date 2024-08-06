За останній тиждень було вражено:

Про це повідомила пресслужба СБУ .

Бійці підрозділів спецпризначення СБУ продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку.

Бійці СБУ за тиждень вразили більше 20 танків і 300 бійців росіян

Також СБУ вразила 36 артилерійських систем і РСЗВ окупантів.

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