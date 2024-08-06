Бійці підрозділів спецпризначення СБУ продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За останній тиждень було вражено:
- 21 танк
- 34 ББМ
- 36 артилерійських систем і РСЗВ
- 316 одиниць автотранспорту
- 24 БпЛА та 43 антени зв’язку
- 158 ворожих позицій та укріплень
- 4 склади з боєприпасами та 3 склади з паливно-мастильними матеріалами
Також бійці СБУ знищили 345 окупантів.
- Бійці СБУ на Запорізькому напрямку провели майстерну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК і рідкісною ціллю на фронті.