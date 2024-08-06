Українці відзначили більшу адаптивність цих літаків порівняно з МіГами.

НАТО оприлюднило відео про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

В Альянсі показали, як інструктори Данії поводили навчання пілотів, техніків, наземний персонал.

F-16s have arrived in Ukraine 🇺🇦



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi — NATO (@NATO) August 6, 2024

Українці відзначили, що порівняно з МіГами F-16 більш адаптивні. А генерал-майор Військово-повітряних сил Данії Ян Дам відзначив, що винищувачі неодноразово були модернізовані попри те, що це досить стара модель.

У НАТО нагадали, що бойові літаки Україні надали Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія.