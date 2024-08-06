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НАТО показало, як українські пілоти тренувалися на винищувачах F-16

Українці відзначили більшу адаптивність цих літаків порівняно з МіГами.

НАТО показало, як українські пілоти тренувалися на винищувачах F-16
Винищувачі F-16 в Україні
Фото: ОПУ

НАТО оприлюднило відео про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

В Альянсі показали, як інструктори Данії поводили навчання пілотів, техніків, наземний персонал.

Українці відзначили, що порівняно з МіГами F-16 більш адаптивні. А генерал-майор Військово-повітряних сил Данії Ян Дам відзначив, що винищувачі неодноразово були модернізовані попри те, що це досить стара модель.

У НАТО нагадали, що бойові літаки Україні надали Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія.

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