Укренерго анонсувало відсутність відключень світла у середу

Укренерго заявило, що 8 серпня відключення світла не планують.

Про це йдеться в заяві НЕК у соцмережах.

Компанія зазначила, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.

Енергетики укотре закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.