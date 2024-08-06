Укренерго анонсувало відсутність відключень світла у середу

Укренерго заявило, що 8 серпня відключення світла не планують.
Про це йдеться в заяві НЕК у соцмережах.
Компанія зазначила, що у разі зміни ситуації про застосування відключень повідомлять додатково.
Енергетики укотре закликали українців за можливості користуватись потужними електроприладами від 11.00 до 15.00.
- Нещодавно в Укренерго заявили, що найближчі три місяці є можливість обійтися мінімальними відключеннями світла. Але ситуація може змінитися через обстріли.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергетиці стабілізувалася завдяки похолоданню та завершенню ремонтів на 2-х блоках атомних станцій. Водночас продовжується підготовка до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації.
- Тим часом НЕК веде перемовини для збільшення імпорту електроенергії. Наразі розмови тривають із Польщею.