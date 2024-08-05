Президент зазначив, що з урядом "погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів".

Україна працює з партнерами над тим, аби реалізувати на практиці рішення "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Про це у вечірньому відеозверненні 5 серпня повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що з урядом "погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів".

"Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні", - вважає Зеленський.

Він відзначив надходження від США 3,9 мільярда доларів допомоги і повідомив, що триває робота з ЄС, аби цього місяця отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро.