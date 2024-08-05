Україна працює з партнерами над тим, аби реалізувати на практиці рішення "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.
Про це у вечірньому відеозверненні 5 серпня повідомив Президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні ми обговорили кілька важливих практичних нюансів щодо використання російських активів, які заблоковані партнерами. Є рішення G7 щодо 50 мільярдів доларів для України від використання російських активів, і зараз ми опрацьовуємо з партнерами у Європі та Америці конкретну реалізацію", - сказав глава держави.
Зеленський додав, що з урядом "погодили сьогодні нашу позицію щодо того, як наблизити реальне надходження коштів".
"Це те, що критично для України й може нас посилити саме в цьому осінньо-зимовому сезоні", - вважає Зеленський.
Він відзначив надходження від США 3,9 мільярда доларів допомоги і повідомив, що триває робота з ЄС, аби цього місяця отримати необхідні Україні близько 4 мільярдів євро.
- У червні цього року "Група семи" досягла політичної угоди про надання Києву близько 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів.
- Зокрема, країни G7 нададуть нашій державі позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі.
- У липні стало відомо, що G7 може до жовтня укласти рамкову угоду про надання Україні $50 млрд кредиту за рахунок заморожених росактивів.