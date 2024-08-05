Україна отримала $3,9 млрд безповоротного кредиту від США. Кошти підуть на зарплати бюджетникам

Від початку року це – перший транш прямої бюджетної підтримки від США.

Україна отримала $3,9 млрд безповоротного кредиту від Сполучених Штатів. Кошти надійшли через Світовий банк, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Їх спрямують на фінансування зарплат учителів, медиків і рятувальників та соціальну допомогу. Цей транш є першою прямою бюджетною підтримкою від США в цьому році.

"Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період. Дякуємо Сполученим Штатам і Світовому банку за високий рівень уваги й підтримки, яка зміцнює нашу стійкість у протидії варварській російській агресії", – написав прем'єр-міністр у Telegram.