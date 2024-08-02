Кабмін схвалив проєкт закону про грантову угоду з Францією на 200 млн євро

Кошти призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру України.

Уряд затвердив проєкт закону про ратифікацію грантової угоди між Україною Францією для відновлення та підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки нашої держави. Також КМУ схвалив відповідне розпорядження.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України.

Документи необхідні для того, аби залучити 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, а також на проєкти в пріоритетних секторах економіки.

Перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що відповідно до умов угоди кошти призначені для тих підприємств, які інвестуватимуть у критичну інфраструктуру, для відбудови України. Допомога від уряду Франції буде спрямована в першу чергу на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури, в таких секторах як, енергетика, охорона здоров'я, інфраструктура, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.

Тепер законопроєкт має проголосувати парламент і підписати Президент України.