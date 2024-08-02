Новим головою НКРЕКП обрано ексзаступника міністра енергетики

Сьогодні, 2 серпня, члени Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою регулятора Юрія Власенка. Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що Юрій Власенко має досвід роботи в енергетичній галузі більше 20 років. Зокрема, працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

З травня 2021 року по липень 2024 року працював першим заступником міністра енергетики України. Зазначимо, що це міністерство очолює Герман Галущенко.

Також зазначимо, що НКРЕКП позиціонується як незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.