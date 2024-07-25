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На великому об'єкті електрогенерації обмежили виробництво через пошкодження магістральної мережі

Енергетики працюють над відновленням. 

На великому об'єкті електрогенерації обмежили виробництво через пошкодження магістральної мережі
Фото: Міністерство енергетики України

У зв'язку з пошкодженням об'єктів магістральної електромережі на одному з великих генеруючих об'єктів обмежили виробництво електроенергії. 

Таку заяву міністр енергетики Герман Галущенко зробив під час візиту на АЕС, цитує його Міненерго. Який період часу діє обмеження – у повідомленні не уточнили. 

"На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів", – сказав він.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням постачання.

  • З весни цього року Росія завдала восьми масованих ударів по об'єктах української енергетики, зокрема ТЕС. Руйнування призвели до планових та аварійних обмежень постачання електроенергії.
  • Найважча ситуація склалася в липні, однак у двадцятих числах, після повернення з ремонту блоків АЕС, графіки стали м'якшими. 
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