На великому об'єкті електрогенерації обмежили виробництво через пошкодження магістральної мережі

У зв'язку з пошкодженням об'єктів магістральної електромережі на одному з великих генеруючих об'єктів обмежили виробництво електроенергії.

Таку заяву міністр енергетики Герман Галущенко зробив під час візиту на АЕС, цитує його Міненерго. Який період часу діє обмеження – у повідомленні не уточнили.

"На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів", – сказав він.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням постачання.