На великому об'єкті електрогенерації обмежили виробництво через пошкодження магістральної мережі

У зв'язку з пошкодженням об'єктів магістральної електромережі на одному з великих генеруючих об'єктів обмежили виробництво електроенергії.
Таку заяву міністр енергетики Герман Галущенко зробив під час візиту на АЕС, цитує його Міненерго. Який період часу діє обмеження – у повідомленні не уточнили.
"На жаль, ми не можемо зараз повністю видати певну генерацію. Ці обмеження виникли внаслідок ракетних і дронових ударів", – сказав він.
Енергетики цілодобово працюють над відновленням постачання.
- З весни цього року Росія завдала восьми масованих ударів по об'єктах української енергетики, зокрема ТЕС. Руйнування призвели до планових та аварійних обмежень постачання електроенергії.
- Найважча ситуація склалася в липні, однак у двадцятих числах, після повернення з ремонту блоків АЕС, графіки стали м'якшими.