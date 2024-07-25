ВАКС конфіскував завод “Вінницяпобутхім”, який контролювали росіяни

Рішення суду ще може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив заяву Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави заводу “Вінницяпобутхім”, який належав російській компанії “Невська косметика”. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Це відомий виробник дитячої косметики та побутової хімії. Власником заводу з 2006 року є російський бізнес, зокрема олігарх і член партії “Единая Россия” Володимир Плесовских.

Після початку повномасштабного вторгнення завод арештували, після чого віддали в управління українським бізнесменам з групи Afina. Вони вважають, що стягнення підприємства в дохід держави може зупинити виробництво на пів року.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті ВАКС.

Центр протидії корупції зазначає, що зазвичай більшість конфіскованих активів, що належали росіянам чи її пособникам, потім мають продати на відкритих аукціонах.