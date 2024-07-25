Убивство Фаріон розслідують сотні фахівців, - МВС

Наразі до заходів із розкриття вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон залучені сотні фахівців.

Про це заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева, передає Укрінформ.

Рева також розповіла, які версії мотиву скоєння вбивства розглядають правоохоронці. Основними наразі є особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої, а також розглядається причетність ворога задля дестабілізації внутрішньої ситуації в країні.

Також фахівці кримінального аналізу вивчають відео нібито вбивства Фаріон, яке раніше було розповсюджене російськими Телеграм-каналами.

"Коли буде остаточний висновок, повідомимо", - заявила речниця.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

- Увечері 19 липня у Львові невідомий стріляв у Фаріон. Унаслідок отриманих поранень вона померла у лікарні.

- Для розслідування залучили не лише поліцію, а й Службу безпеки.

- 21 липня поліція опублікувала відео із чоловіком, якого вважають причетним до убивства. Орієнтовно йому 20 років. Його розшукують. Правоохоронці з'ясували, що перед убивством сусіди Фаріон бачили його біля будинку. Через відключення світла камери спостереження не могли весь час його фіксувати, проте є підстави вважати, що саме він міг бути виконавцем злочину.

- Правоохоронці розглядають всі версії мотиву злочину. Фаріон, відстоюючи інтереси української мови, іноді робила радикальні висловлювання, а торік її відсторонили від викладання в Львівській політехніці – це сталося після того, як вона заявила, що не вважає українцями російськомовних бійців "Азову" і 3-ї штурмової бригади, якщо вони не можуть говорити українською. Також вона опублікувала адресованого їй листа від студента з окупованого Криму. Лист мав персональні дані студента, і окупанти використали це для тиску на нього. Після цих епізодів СБУ відкрила щодо Фаріон провадження. Зрештою в червні мовознавицю поновили на посаді в університеті.

- Більше на цю тему – у матеріалі "Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон".