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Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД

Громадян закликають довіряти лише офіційним джерелам.

Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Фото: ЦПД

У мережі шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину.

"Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації!", - наголосили в ЦПД.

Вбивство Ірини Фаріон 

  • У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні від отриманого поранення.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на життя Ірини Фаріон: "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину".
  • У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ зазначили: напад кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.
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