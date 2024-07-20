У мережі шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину.

"Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації!", - наголосили в ЦПД.

Вбивство Ірини Фаріон