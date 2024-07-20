У мережі шириться фото буцімто вбивці професорки та мовознавиці Ірини Фаріон. Повідомляється, що підозрюваний нібито 21-річний житель Львівщини.
Центр протидії дезінформації повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності.
Громадянин, зображений на поширюваній світлині, не має стосунку до вчинення цього злочину.
"Довіряйте лише джерелам верифікованої інформації!", - наголосили в ЦПД.
Вбивство Ірини Фаріон
- У п’ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика скоїли замах на відому мовознавицю Ірину Фаріон. Вона померла в лікарні від отриманого поранення.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на життя Ірини Фаріон: "Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину".
- У свою чергу у Міністерстві внутрішніх справ зазначили: напад кваліфіковано як умисне вбивство, зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.