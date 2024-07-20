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У Львові затримали двох паліїв авто військовослужбовців

Їм повідомили про підозру.

У Львові затримали двох паліїв авто військовослужбовців
Фото: donnews.ru

Поліція затримала у Львові двох чоловіків, які палили автомобілі військових на замовлення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У Львові... спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки вже має достатньо доказів їхніх дій. 

Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів". 

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Раніше поліцейські затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців. Таку "роботу" він знайшов у російському чат-боті.

  • У липні у Рівному вже затримували місцевого 24-річного мешканця, який на замовлення російських спецслужб спалив авто, видавши її за військову. 
  • На Одещині поліцейські викрили і затримали двох місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років, які облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.
  • У травні в Силах оборони попередили про підготовку Росією провокацій проти співробітників ТЦК. 
  • Раніше в Дніпрі Служба безпеки та Нацполіція затримали групу зловмисників, які на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед чотирьох підозрюваних – двоє 17-річних.
  • У Запоріжжі “на гарячому” затримали російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів. 
  • У Києві впіймали жінку із 14-річним сином, які за завданням росіян підпалили дві військові автівки у столиці.
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