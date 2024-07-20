У Львові затримали двох паліїв авто військовослужбовців

Їм повідомили про підозру.

Поліція затримала у Львові двох чоловіків, які палили автомобілі військових на замовлення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У Львові... спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Служба безпеки вже має достатньо доказів їхніх дій.

Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів".

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Раніше поліцейські затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців. Таку "роботу" він знайшов у російському чат-боті.