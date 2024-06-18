Жінка з 14-річним підпалили дві автівки ЗСУ в Києві

Поліція Києва викрила жінку з 14-річним сином, які підозрюються у причетності до підпалу двох автівок Mercedes-Benz та Mitsubishi Pajero у столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Підпали автівок сталися впродовж кількох днів на території Шевченківського району. Правоохоронці встановили, що вони належать військовим.

Очільник столичної поліції Дмитро Шумейко повідомив, що підозрюваними виявились 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином, які на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для "додаткового заробітку".

"Вказівку палити автомобілі ЗСУ спільники отримали через телеграм-канал. За це замовник пообіцяв їм грошову винагороду в обмін на підтверджуюче відео про виконане завдання. Для реалізації своїх злочинних намірів родичі прибули до Києва, оселившись в одному з хостелів. Вдень вони відслідковували «потрібні» їм автомобілі, а вночі за допомогою запалювальної суміші вчинили два підпали", – розповів Шумейко.

Фото: Нацполіція

Наразі жінку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу, а її неповнолітнього сина помістили до Центру соціальної підтримки дітей та реабілітації дітей на час, допоки обом не оберуть запобіжні заходи.

Фото: Нацполіція

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі оголосили матері та сину про підозру в умисному знищенні майна, вчиненому шляхом підпалу ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу). Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.