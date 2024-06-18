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В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен

Литовська спікерка прибула до України потягом. 

В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен
Вікторія Чмілітє-Нільсен і Володимир Зеленський. Фото ілюстративне
Фото: ОПУ

В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала Кондратюк у фейсбуці. 

Декілька днів тому Литва визначилася з новим послом в Україні. Дипломатичну місію балтійської країни в нашій державі очолюватиме Інгу Станіте-Толочкене.

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