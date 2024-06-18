В Україну з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

"Зустріла пані Спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин", – написала Кондратюк у фейсбуці.

Декілька днів тому Литва визначилася з новим послом в Україні. Дипломатичну місію балтійської країни в нашій державі очолюватиме Інгу Станіте-Толочкене.